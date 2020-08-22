Церковь с двухсотлетней историей восстанавливают в Северной Осетии

В Северной Осетии начали реставрацию Ильинской церкви, которая стоит в Дигорском ущелье. Это не единственный культурный и исторический памятник, который взялись приводить в порядок в этом регионе. Некоторые восстанавливают при участии московских коллег.

Последний раз эта церковь использовалась по назначению более 200 лет назад. Она тогда и сейчас нуждалась в больших ремонтных работах: специалисты занялись укреплением сводов и оснований, связывают стены и многое другое.