Церковь Христа Спасителя в Полях в Турции превратили в мечеть

Летом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Турции бережно хранят памятники христианской культуры, однако сегодня он же распорядился переделать Церковь Христа Спасителя в Полях (местные называют ее Монастырь Хора) в мечеть.

А чуть ранее, месяц назад, в мечеть также реорганизовали собор Святой Софии.

Оба этих строения являлись уникальным памятником христианской культуры, собор Святой Софии даже внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.