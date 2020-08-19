Древний мыловаренный завод нашли в пустыне Негев археологи. Этот израильский исторический памятник насчитывает около 1200 лет.
Мыловаренное производство было важной частью торговли, рассказали специалисты в Управлении древностей Израиля, и первые упоминания об этой отрасли появились в письменных источниках примерно в X веке нашей эры.
Также специалисты пояснили, как происходило производство: мыльную смесь варили неделю, давали семь дней на затвердевание, после чего разрезанные брусочки сушили еще два месяца. Это самая древняя подобная мастерская, по словам археологов.
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