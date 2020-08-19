В Израиле нашли древний мыловаренный завод

Древний мыловаренный завод нашли в пустыне Негев археологи. Этот израильский исторический памятник насчитывает около 1200 лет.

Мыловаренное производство было важной частью торговли, рассказали специалисты в Управлении древностей Израиля, и первые упоминания об этой отрасли появились в письменных источниках примерно в X веке нашей эры.

Также специалисты пояснили, как происходило производство: мыльную смесь варили неделю, давали семь дней на затвердевание, после чего разрезанные брусочки сушили еще два месяца. Это самая древняя подобная мастерская, по словам археологов.