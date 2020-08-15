Поклонники почтили память Виктора Цоя

Как и в прошлые годы, сегодня поклонники музыканта собрались на Богословском кладбище в Петербурге у его могилы. Прозвучали любимые песни, многие принесли цветы.

Тридцать лет назад погиб Виктор Цой. Лидер группы "Кино" попал в аварию 15 августа 1990 года на трассе в Латвии, передает телеканал МИР 24.