На 297-й день рождения города Екатеринбурга жители увидят уникальный концерт. Группа "Чайф" отыграют праздничную программу на крыше городской мэрии.

Власти города решили не игнорировать праздник даже во время карантина, но учли ограничительные меры.

"Картинка для людей будет. Даже во всем мире, кто будет смотреть, будет понятно, что это День города Екатеринбурга. Вот он, город, вот группа из этого города, вот песни, которые ассоциируются с этим городом", — прокомментировал лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин.