Погибший несколько лет назад лидер группы "Король и Шут" Михаил Горшенёв продолжает вдохновлять. В России о нем снимут фильм.
"У нас будет не просто о музыканте фильм, состоящий из музыки, хроники и современных интервью с Горшенёвым, большая часть фильма составит анимация", — рассказала режиссер проекта Дарья Иванкова.
Название фильма - "Хочу остаться, каким был", а съемки планируются в Санкт-Петербурге.
Релиз запланирован на 7 августа 2022 года.
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