В России снимут кино о лидере группы "Король и Шут"

Погибший несколько лет назад лидер группы "Король и Шут" Михаил Горшенёв продолжает вдохновлять. В России о нем снимут фильм.

"У нас будет не просто о музыканте фильм, состоящий из музыки, хроники и современных интервью с Горшенёвым, большая часть фильма составит анимация", — рассказала режиссер проекта Дарья Иванкова.

Название фильма - "Хочу остаться, каким был", а съемки планируются в Санкт-Петербурге.

Релиз запланирован на 7 августа 2022 года.