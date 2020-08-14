Илья Сильчуков, солист Большого театра Белоруссии, отказался от звания лауреата президентской премии в знак протеста против насилия и поддержки пострадавших. По его словам, это несоизмеримо малая потеря по сравнению с потерями протестующих.
"В свете всего произошедшего, я отказываюсь носить звание трижды лауреата гранд-премии президента РБ по поддержке талантливой молодежи. Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев", — написал солист на своей странице в Facebook.
У власти Белоруссии сегодня самая сложная ситуация за всю историю. В обществе раскол, в экономике стагнация, реформы не провести - а ресурсов на это уже нет...