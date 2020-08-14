Солист Большого театра Белоруссии отказался от президентской премии

Илья Сильчуков, солист Большого театра Белоруссии, отказался от звания лауреата президентской премии в знак протеста против насилия и поддержки пострадавших. По его словам, это несоизмеримо малая потеря по сравнению с потерями протестующих.