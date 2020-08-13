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Почему необходимо сохранять объекты культурного наследия?

Культура

Исследователи из Университета штата Северная Каролина предлагают не сохранять объекты Всемирного наследия, аргументируя это тем, что условия жизни на нашей планете меняются, и человечеству приходится прикладывать всё больше усилий для сохранения всего, что было создано за всю историю человеческой цивилизации. Специалисты предлагают дать объектам Всемирного наследия трансформироваться по мере изменения нашего мира. Данный подход прокомментировал директор Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.

"Я не готов с ходу вам ответить, какие именно объекты нельзя сохранить. Мы, конечно, должны давать себе отчёт в том, что любой процесс сохранения — это тоже процесс, в котором предмет сохранения меняется. Как бы ни проводилась реставрация, она так или иначе, изменяет объект.

В то же время, если не прилагать усилия, мы не сможем тогда этот объект каким-то образом сохранить. Я бы очень осторожно пытался внедрять идеологию трансформации объектов исторического наследия. Технологии не стоят на месте. Используя их все, мы как раз должны стремиться к тому, чтобы минимально воздействовать на объекты культурного наследия, но и стараться всё же сохранять их в первозданном виде, а не сколько пытаться как-то улучшить.

Объекты культурного наследия нужно сохранять, иначе мы останемся без истории.

Ведь неслучайно человечество этим занимается не одно столетие. Конечно, наши представления о сохранности меняются.

Сегодня, мне кажется, всё-таки доминирует минимальное вмешательство. Если вмешательство, то с прогнозируемым результатом, чётко прописывая методику, которая применялась в процессе реставрации.

Иногда при реставрации надо удалять предыдущие реставрации, а в некоторых случаях их нужно сохранять.

Например, когда мы реставрировали памятник-колонну Дмитрию Донскому, мы обнаружили следы реставрации монумента, когда его в буквальном смысле монтировали. Судя по всему, монтажники были на начальной стадии не очень опытные, поэтому некоторые элементы монумента треснули. Они поставили при монтаже особого рода бандажи. Мы, разумеется, сохранили их в полном виде. Также были обнаружены элементы декора, которые были отлиты не из чугуна, а из бронзы. Это было в 80-е годы XX века. Мы сохранили эти элементы, так как нам показалось, что следы этой реставрации также важны", — заключил эксперт.

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