В ноябре в Москве пройдёт Международный фестиваль "Руками женщины"

3-5 ноября в Москве (ВДНХ, 55 павильон) состоится 3-й Международный Фестиваль народно художественных промыслов и ремесел "Руками женщины" в рамках Бизнес площадки "Женщина третьего тысячелетия" с участием мастеров народного творчества, ремесленников, дизайнеров, художников, представителей других творческих направлений из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран.

Организатором 3-го Международного фестиваля народно художественных промыслов и ремесел "Руками женщины" выступает РОО "Интернациональный Союз Женщин" (www.iwuorg.com)

Официальным информационным партнером выступает Медиа холдинг "Правда.Ру" (www.pravda.ru)

Условия участия на официальном сайте проекта: www.handswomen.ru. РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА.

Приглашаем Вас:

представить Ваш регион на 3-м Международном Фестивале "Руками женщины" через народно художественные промыслы и ремесла, через самобытность женщин Вашего региона;

показать инвестиционную привлекательность региона для женщин малого и среднего бизнеса;

рассказать о туристических маршрутах региона;

показать уникальность и потенциал сувенирной продукции региона по средствам НХП.

У вас есть уникальная возможность в рамках фестиваля провести презентацию региона по различным направлениям.

Фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел "Руками женщины" направлен на то, чтобы показать на сколько многогранны народно-художественные промыслы в условиях современности, на сколько благороден труд женщины, воплощающий в своем образе лучшие культурные традиции народов России и зарубежных стран.

Фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел "Руками женщины" — уникальная площадка для объединения женщин разных конфессий и стран, которая окажет позитивное влияние на укрепление женского движения в России, взаимодействие между женщинами России, Европы и Азии.

Цели проекта:

Представить многонациональное богатство товаров и услуг, производимых женщинами России и стран участниц Фестиваля.

Сохранение материального и духовного культурного наследия и привлечение внимания к истокам самобытности женщин народов Российской Федерации и стран участниц Фестиваля.

Помощь женщинам стать более социально активными.

Улучшения условий для ведения бизнеса и вывод в статус самозанятых женщин.

Формирование и укрепление привлекательного имиджа Российской Федерации на внешних рынках с привлечением внимания к истокам самобытности женщин народов Российской Федерации.

В рамках Фестиваля состоятся показы этно-моды, фото выставки, мастер классы и нетворкинги с привлечением российских и международных экспертов.

Трехдневный формат Фестиваля позволит Международному жюри оценить и выбрать Победителей и лауреатов, творчество которых будет представлено на зарубежных площадках.

Победители будут награждены дипломами, кубками, призами и подарками. Положение об участии по ссылке http://www.handswomen.ru/положение-о-фестивале/

На 2-м Международном Фестивале "Руками женщины" в г. Москве в 2019г. были представлены более 40 регионов РФ, стран СНГ и зарубежные страны.

Ваш регион богат самобытным и эксклюзивным творчеством народных мастеров, ремесленников, дизайнеров и мастеров других творческих направлений, передающих свое умение из поколения в поколение.

Организаторы Международного фестиваля "Руками женщины" уверены, что мастера, ремесленники, дизайнеры, художники и женщины малого и среднего бизнеса достойно представят Ваш регион на фестивале в Москве.