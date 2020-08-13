3-5 ноября в Москве (ВДНХ, 55 павильон) состоится 3-й Международный Фестиваль народно художественных промыслов и ремесел "Руками женщины" в рамках Бизнес площадки "Женщина третьего тысячелетия" с участием мастеров народного творчества, ремесленников, дизайнеров, художников, представителей других творческих направлений из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран.
Организатором 3-го Международного фестиваля народно художественных промыслов и ремесел "Руками женщины" выступает РОО "Интернациональный Союз Женщин" (www.iwuorg.com)
Официальным информационным партнером выступает Медиа холдинг "Правда.Ру" (www.pravda.ru)
Условия участия на официальном сайте проекта: www.handswomen.ru. РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА.
Приглашаем Вас:
У вас есть уникальная возможность в рамках фестиваля провести презентацию региона по различным направлениям.
Фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел "Руками женщины" направлен на то, чтобы показать на сколько многогранны народно-художественные промыслы в условиях современности, на сколько благороден труд женщины, воплощающий в своем образе лучшие культурные традиции народов России и зарубежных стран.
Фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел "Руками женщины" — уникальная площадка для объединения женщин разных конфессий и стран, которая окажет позитивное влияние на укрепление женского движения в России, взаимодействие между женщинами России, Европы и Азии.
Цели проекта:
В рамках Фестиваля состоятся показы этно-моды, фото выставки, мастер классы и нетворкинги с привлечением российских и международных экспертов.
Трехдневный формат Фестиваля позволит Международному жюри оценить и выбрать Победителей и лауреатов, творчество которых будет представлено на зарубежных площадках.
Победители будут награждены дипломами, кубками, призами и подарками. Положение об участии по ссылке http://www.handswomen.ru/положение-о-фестивале/
На 2-м Международном Фестивале "Руками женщины" в г. Москве в 2019г. были представлены более 40 регионов РФ, стран СНГ и зарубежные страны.
Ваш регион богат самобытным и эксклюзивным творчеством народных мастеров, ремесленников, дизайнеров и мастеров других творческих направлений, передающих свое умение из поколения в поколение.
Организаторы Международного фестиваля "Руками женщины" уверены, что мастера, ремесленники, дизайнеры, художники и женщины малого и среднего бизнеса достойно представят Ваш регион на фестивале в Москве.
Мария Колесникова, координатор штаба Светланы Тихановской, подхватила знамя, упавшее из рук лидера белорусской оппозиции.