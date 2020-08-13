Мариинский театр перенёс несколько спектаклей из-за коронавируса

Из-за подтвержденных случаев коронавируса в труппе Мариинского театра переносятся несколько балетных спектаклей. Это два спектакля "Жизель" и спектакль "Времена года".

По словам работников театра, несколько артистов наблюдали у себя плохое самочувствие, в связи с чем их отстранили от работы. Но беспокоиться не стоит — также они отметили, что все билеты действительны, а те мероприятия, что должны были пройти до 16 августа, просто перенесут на другой день.