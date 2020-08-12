Пандемия повлияла на любителей кино: теперь почти 60% зрителей собираются ходить в кино чаще, чем до карантина, а также твердо намерены посетить кинотеатр в следующие две недели. Особенно это касается респондентов от 18 до 24 лет.
"Киноманы — это те, кто ходил в кино минимум раз в месяц, — респонденты, соскучившиеся по кинотеатрам и собирающиеся посещать их чаще, чем до пандемии (82%), а также те, кто считает поход в кинотеатр в начале августа безопасным (76%)", — говорится в исследовании.
Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.