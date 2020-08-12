Российские зрители спешат в кинотеатры после пандемии

Пандемия повлияла на любителей кино: теперь почти 60% зрителей собираются ходить в кино чаще, чем до карантина, а также твердо намерены посетить кинотеатр в следующие две недели. Особенно это касается респондентов от 18 до 24 лет.