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Российские зрители спешат в кинотеатры после пандемии

Культура

Пандемия повлияла на любителей кино: теперь почти 60% зрителей собираются ходить в кино чаще, чем до карантина, а также твердо намерены посетить кинотеатр в следующие две недели. Особенно это касается респондентов от 18 до 24 лет.

"Киноманы — это те, кто ходил в кино минимум раз в месяц, — респонденты, соскучившиеся по кинотеатрам и собирающиеся посещать их чаще, чем до пандемии (82%), а также те, кто считает поход в кинотеатр в начале августа безопасным (76%)", — говорится в исследовании.

 

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