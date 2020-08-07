Правозащитник рассказал, почему Ефремов плохо спит

Эльман Пашаев, адвокат обвиняемого в смертельной аварии Михаила Ефремова, рассказал о нездоровом сне актёра.

"Он по ночам плохо спит. Сейчас лёг спать. Хотя бы чуть-чуть", — сказал Пашаев журналистам.

На вопрос о том, как Ефремов оценивает ход судебного разбирательства, Пашаев ответил, что ни актёр, ни он сам не будут давать комментариев.

На этой неделе прошло уже три судебных заседания, следующее намечено на одиннадцатое августа.