Актриса и телеведущая обратилась к своим поклонникам и хейтерам.
На своей страничке в Instagram Лариса Гузеева опубликовала пост с обращением, в котором в первой части текста она поблагодарила своих поклонников, а другая же часть текста была обращена к недоброжелателям.
"Сегодня это их вид спорта: рыскать по сетям известных людей и гадить", — объясняет артистка.
Гузеева уже известна грубой манерой общения со своими недоброжелателями, из-за которых она закрыла комментарии в Instagram и пообещала вновь открыть их только после смерти хейтеров.
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