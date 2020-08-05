Гузеева грубо ответила своим недоброжелателям

Актриса и телеведущая обратилась к своим поклонникам и хейтерам.

На своей страничке в Instagram Лариса Гузеева опубликовала пост с обращением, в котором в первой части текста она поблагодарила своих поклонников, а другая же часть текста была обращена к недоброжелателям.

"Сегодня это их вид спорта: рыскать по сетям известных людей и гадить", — объясняет артистка.

Гузеева уже известна грубой манерой общения со своими недоброжелателями, из-за которых она закрыла комментарии в Instagram и пообещала вновь открыть их только после смерти хейтеров.