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Гузеева грубо ответила своим недоброжелателям

Культура

Актриса и телеведущая обратилась к своим поклонникам и хейтерам.

На своей страничке в Instagram Лариса Гузеева опубликовала пост с обращением, в котором в первой части текста она поблагодарила своих поклонников, а другая же часть текста была обращена к недоброжелателям.

"Сегодня это их вид спорта: рыскать по сетям известных людей и гадить", — объясняет артистка.

Гузеева уже известна грубой манерой общения со своими недоброжелателями, из-за которых она закрыла комментарии в Instagram и пообещала вновь открыть их только после смерти хейтеров.

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