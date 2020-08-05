Стало известно о тайном разводе Александра Гордона

Телеведущий и студентка прожили вместе более шести лет.

Как сообщает "Стархит", супруга Александра Гордона Нозанин Абдулвасиева подала на развод в Пресненский районный суд Москвы, а 17-го июля брак был официально расторгнут.

"Никаких прений между супругами не было, все вопросы касательно алиментов и имущества пара решила в досудебном порядке" — рассказали "СтарХиту" в пресс-службе суда.

Отмечается, что во время совместной жизни у пары появилось двое детей, которых и после развода они продолжают воспитывать вместе.