Наследница актрисы Толкалиной встревожена из-за письма незнакомца

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария получила "странное сообщение" в социальной сети.

Незнакомец написал, что он не раз видел ее на Чистых прудах в Москве и обещал в следующий раз подойти познакомиться.

"В следующий раз, как увижу, обязательно познакомимся", — заявил он

Наследница Толкалиной переживает из-за этих строк, где было подсчитано, сколько раз она бывает на водоеме. Девушка заблокировала отправителя и решила, что больше не будет ходить на Чистые пруды и обедать в своем любимом кафе.