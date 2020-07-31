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Актёр сериала "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон переболел коронавирусом

Культура

Об этом мужчина рассказал в видеообращении на своей странице в социальной сети Instagram.

"Я недавно переболел COVID-19. Мне очень повезло, были очень мягкие симптомы", — заявил Брайан Крэнстон.

По его словам, у него наблюдались лёгкая головная боль, полная потеря вкусовых ощущений, давление в области грудной клетки.

Также известно, что актёр решил помочь другим заразившимся, сдав плазму крови в медицинском учреждении.

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