Об этом мужчина рассказал в видеообращении на своей странице в социальной сети Instagram.
"Я недавно переболел COVID-19. Мне очень повезло, были очень мягкие симптомы", — заявил Брайан Крэнстон.
По его словам, у него наблюдались лёгкая головная боль, полная потеря вкусовых ощущений, давление в области грудной клетки.
Также известно, что актёр решил помочь другим заразившимся, сдав плазму крови в медицинском учреждении.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".