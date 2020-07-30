Адвокат рассказал когда Ефремову вынесут приговор

По информации агентства "газета.ru", адвокат потерпевшего обозначил месяц оглашения приговора актеру Михаилу Ефремову.

Устроившему ДТП в состоянии опьянения актеру могут вынести в августе этого года.

Известно, что из-за смертельной аварии актера Михаила Ефремова могут посадить в тюрьму на срок до двенадцати лет.