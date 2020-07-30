По информации агентства "газета.ru", адвокат потерпевшего обозначил месяц оглашения приговора актеру Михаилу Ефремову.
Устроившему ДТП в состоянии опьянения актеру могут вынести в августе этого года.
Известно, что из-за смертельной аварии актера Михаила Ефремова могут посадить в тюрьму на срок до двенадцати лет.
Китай — серьезный противник или, наоборот, "легкая добыча" политически? Рассуждает китаист, автор книги "Некоронованные короли красного Китая: Кланы и политические группировки КНР" Николай Вавилов.