Правозащитник Ефремова объяснил его отказ от признательных показаний

Как передает агентство РИА "Новости", адвокат Эльман Пашаев считает, что актер имеет право как на признание вины так и на отказ от нее "по тысяче раз в сутки".

"Это его процессуальное право", — заявил Пашаев.

Из-за аварии со смертельным исходом актеру Михаилу Ефремову грозит до двенадцати лет лишения свободы.