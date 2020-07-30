Как передает агентство РИА "Новости", адвокат Эльман Пашаев считает, что актер имеет право как на признание вины так и на отказ от нее "по тысяче раз в сутки".
"Это его процессуальное право", — заявил Пашаев.
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