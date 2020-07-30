Прокурор пожелал продлить домашний арест Михаила Ефремова

По информации ТАСС, прокурор в московском суде просит о продлении срока домашнего ареста актера.

Как стало известно, адвокат Ефремова выступил против строгого соблюдения домашнего ареста актером и просит разрешить ему прогуливаться по городу.

Закрытое заседание по делу об аварии Ефремова проходит в Пресненском суде в Москве.