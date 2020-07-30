По информации ТАСС, прокурор в московском суде просит о продлении срока домашнего ареста актера.
Как стало известно, адвокат Ефремова выступил против строгого соблюдения домашнего ареста актером и просит разрешить ему прогуливаться по городу.
Закрытое заседание по делу об аварии Ефремова проходит в Пресненском суде в Москве.
Китай — серьезный противник или, наоборот, "легкая добыча" политически? Рассуждает китаист, автор книги "Некоронованные короли красного Китая: Кланы и политические группировки КНР" Николай Вавилов.