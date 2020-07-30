По информации агентства РИА "Новости", самой популярной книгой у арестантов является роман "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.
А следующие места заняли "Преступление и наказание" и "Граф Монте-Кристо".
Заключенные также любят книги "Война и мир", "Три мушкетера", "Братья Карамазовы" и многие другие.
Китай — серьезный противник или, наоборот, "легкая добыча" политически? Рассуждает китаист, автор книги "Некоронованные короли красного Китая: Кланы и политические группировки КНР" Николай Вавилов.