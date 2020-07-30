ФСИН назвала любимые книги российских заключенных

По информации агентства РИА "Новости", самой популярной книгой у арестантов является роман "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.

А следующие места заняли "Преступление и наказание" и "Граф Монте-Кристо".

Заключенные также любят книги "Война и мир", "Три мушкетера", "Братья Карамазовы" и многие другие.