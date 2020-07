Кинокомпания Marvel снимет новый фильм с участием Халка

По информации агентства We Got This Covered, в новой картине зеленый гигант станет немного умнее.

В качестве героя студия Marvel выбрала актера Марка Руффало, который сыграл эту роль в оригинальном фильме "Халк".

Известно, что возвращение Халка происходит между фильмами "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал".