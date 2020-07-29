О произошедшем в 14 лет случае Водонаева не могла рассказать даже собственным родителям.
В фильме "Водонаева. Исповедь" на видеосервисе "Premier" Алена призналась, что ее первым мужчиной был незнакомец.
Он предложил ее подвезти на собственной машине, когда та ждала транспорт на общественной остановке. Злоумышленник привез ее в свою квартиру, где совершил над подростком насильственные действия.
Парализованная от страха девочка не могла сопротивляться действиям преступника.
"Я лежала и думала: только не убей меня", — откровенничает Алена Водонаева.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.