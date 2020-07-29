Водонаева подверглась насилию в подростковом возрасте

О произошедшем в 14 лет случае Водонаева не могла рассказать даже собственным родителям.

В фильме "Водонаева. Исповедь" на видеосервисе "Premier" Алена призналась, что ее первым мужчиной был незнакомец.

Он предложил ее подвезти на собственной машине, когда та ждала транспорт на общественной остановке. Злоумышленник привез ее в свою квартиру, где совершил над подростком насильственные действия.

Парализованная от страха девочка не могла сопротивляться действиям преступника.