Эволюцию овощей и фруктов можно отследить по картинам художников

Специалист Центра биологии систем растений в Бельгии Ив Де Смет и лектор по истории искусств Дэвид Вергаувен считают, что изучение фруктов и овощей, изображенных на картинах разных эпох поможет раскрыть многие интересные факты об эволюции растений.

Новое направление исследований получило название артгенетика.

"Еда растительного происхождения всегда привлекала к себе интерес со стороны художников, благодаря чему у современного человечества есть в распоряжении огромное количество картин с самыми разными видами. Мы можем изучать их биологические особенности, географию распространения, а также другие факторы", — говорит Вергаувен.

Специалисты начали свои исследования с картины "Фруктовая лавка" Франса Снайдерса - на ней изображены различные фрукты. Ученые обратили внимание на дыню — им показалось, что она выглядит несколько странно. Тогда они предположили, что, возможно, в ту эпоху, эти фрукты выглядели именно так.

"Ив Де Смет заявил, что Снайдерс просто не смог нарисовать дыню как следует, но я подумал, что это очень маловероятно, так как мы говорим о признанном мастере. То есть, странная на наш взгляд дыня, изображенная на старой картине, была обычной для своего времени. И это лишь одно из открытий, сделанных благодаря артгенетике", — сообщил Вергаувен.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что под "Натюрмортом" Пикассо обнаружили скрытое изображение.