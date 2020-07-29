Жаклин Скотт скончалась на 90-м году жизни

По данным агентства The Hollywood Reporter, смерть пожилой женщины произошла в американском городе Лос-Анджелесе.

Жаклин Скотт скончалась по естественным причинам. На момент смерти актрисе было восемьдесят девять лет.

Артисткой Жаклин решила стать еще в три года, когда выиграла танцевальный конкурс. Известно, что с 1950-го по 1980 год Скотт активно участвовала в съёмках кино.

Самые известные картины, в которых она играла роли, — "Дуэль", "Чарли Вэррик", "Империя муравьев" и "Беглец".