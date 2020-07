Автопортрет Рембрандта продан с аукциона за рекордную сумму

На торгах аукционного дома Sotheby’s автопортрет Рембрандта Харменса ван Рейна продан за рекордную для картины голландского художника сумму – примерно за $18,7 млн. Причем весь торг занял всего 6 минут.

Об этом сообщили сами аукционисты:

#AuctionUpdate: New auction record! After a 6 minute bidding battle, Rembrandt self-portrait realises £14,549,400 to set a new benchmark price for a self-portrait by the Dutch master. #RembrandttoRichter pic.twitter.com/mZ9nBAZbCo