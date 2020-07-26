Режиссера Гая Ричи лишили водительских прав из-за СМС-сообщения

Проезжающий рядом с автомобилем режиссера велосипедист снял видео, на котором видно как Ричи пользуется мобильным телефоном находясь в движении.

По информации Общественного телевидения России, о нарушении правил дорожного движения велосипедист сообщил в правоохранительные органы.

По решению суда Гая Ричи лишили водительских прав на полгода и принудили выплатить 666 фунтов стерлингов, что равняется приблизительно шестидесяти тысяч рублей.