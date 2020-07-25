Показ нового "Человека-паука" перенесли на следующий год

Издание Variety со ссылкой на кинокомпанию Sony Pictures сообщает об очередном переносе премьеры фильма "Человек-паук: вдали от дома".

Ранее было известно, что показ новой части фильма перенесен на ноябрь этого года из-за распространения коронавирусной инфекции.

Но по новым данным, показ фильма в Америке перенесли на 17 декабря 2021 года. О дате выхода киноленты в мировой прокат пока не сообщается.