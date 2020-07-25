Издание Variety со ссылкой на кинокомпанию Sony Pictures сообщает об очередном переносе премьеры фильма "Человек-паук: вдали от дома".
Ранее было известно, что показ новой части фильма перенесен на ноябрь этого года из-за распространения коронавирусной инфекции.
Но по новым данным, показ фильма в Америке перенесли на 17 декабря 2021 года. О дате выхода киноленты в мировой прокат пока не сообщается.
Одной из причин, почему ВСУ ушли из Крыма и полуостров ушел в РФ, по словам экс-главы Генштаба ВСУ, была всецелая поддержка населением Крыма действий России.