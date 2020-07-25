Актрису Елену Кондулайнен госпитализировали в московскую больницу

По информации ТАСС со ссылкой на сотрудников театра Луны, женщине стало плохо во время встречи в ресторане.

"Вчера у нас была встреча, закрытие сезона, потом мы встретились, сидели, обедали. И ей внезапно стало плохо в ресторане в Парке Горького", — рассказали в театре.

Кондулайнен отказывалась от госпитализации, но после ухудшения самочувствия согласилась на вынужденные меры.

Известно, что в данный момент актриса находится в отделении реанимации с подозрением на инсульт.