В абстрактной картине легендарного испанского художника Пабло Пикассо, известной как "Натюрморт", был скрыт "секрет". Оказывается, под внешним слоем краски находится рисунок, который мастер почему-то закрасил. О том, в чем мог быть творческий замысел мастера, рассказал художник Василий Нестеренко.

"Такое бывает сплошь и рядом у всех художников, не только у Пикассо. Например, ему просто не хватало холста. Это одна из причин.

Пикассо активно путешествовал, в момент создания картины мог находиться в поездке, а там под рукой не было холста. Поэтому он взял старую работу, закрасил белым, сделал типа грунта, стал рисовать сверху. Это вторая причина.

Возможно, ему не понравилась своя работа, чтобы не оставлять ее, взял и перекрасил. Вариантов может быть много. У художников такое встречается, может быть, не слишком часто, но встречается. Ничего особенного нет, что Пикассо закрасил свой рисунок, это обычная практика.

Некоторые художники вообще по 10 раз перекрашивают одно и то же — бывает и такое", — заключил эксперт.