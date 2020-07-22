Знаток "Что? Где? Когда?" ответил на обвинения в домогательствах

Игрок популярной телевизионной передачи "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский перенаправил вопрос журналистов о домогательстве к пятнадцатилетней девушке в телекомпанию "Игра".

"Пожалуйста, через телекомпанию "Игра"", — заявил он, отвечая на заданный вопрос.

Ранее сообщалось о том, что журналистка Екатерина Аренина призналась в том, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны Скипского, когда была пятнадцатилетним подростком.