Игрок популярной телевизионной передачи "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский перенаправил вопрос журналистов о домогательстве к пятнадцатилетней девушке в телекомпанию "Игра".
"Пожалуйста, через телекомпанию "Игра"", — заявил он, отвечая на заданный вопрос.
Ранее сообщалось о том, что журналистка Екатерина Аренина призналась в том, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны Скипского, когда была пятнадцатилетним подростком.
От Украины могут отделиться восемь областей в случае нового Майдана. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.