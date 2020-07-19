Российский лидер Владимир Путин поздравил советского и российского актера, народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 85-летием. Поздравительная телеграмма в адрес артиста была опубликована на официальном сайте Кремля.
"Человек яркого и щедрого дарования, вы являетесь подлинным корифеем отечественного киноискусства. Ваши актерские работы, все ваше творчество снискали вам высочайшее профессиональное признание, а главное — искреннюю, непреходящую любовь зрителей разных поколений", — сказано в телеграмме.
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