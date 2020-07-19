Президент России поздравил Василия Ливанова с 85-летием

Российский лидер Владимир Путин поздравил советского и российского актера, народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 85-летием. Поздравительная телеграмма в адрес артиста была опубликована на официальном сайте Кремля.