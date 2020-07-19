Не стало актрисы Марины Макаровой из сериала "Убойная сила"

О смерти женщины сообщили на странице "ВКонтакте" Костромского камерного драматического театра.

"Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить", — говорится в сообщении.

Актриса Марина Макарова скончалась в 45 лет. Известно, что в июне этого года у артистки диагностировали рак желудка в четвертой стадии.

Макарова стала известна своими ролями в сериалах "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный" и других.