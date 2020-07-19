О смерти женщины сообщили на странице "ВКонтакте" Костромского камерного драматического театра.
"Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить", — говорится в сообщении.
Актриса Марина Макарова скончалась в 45 лет. Известно, что в июне этого года у артистки диагностировали рак желудка в четвертой стадии.
Макарова стала известна своими ролями в сериалах "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный" и других.
В одном из московских отелей в центре столицы была обнаружена мертвой известная психотерапевт и сексолог Анна Амбарцумян.