Фильм "Цой" покажут в кино 27 августа

В пресс-службе студии Sony pictures рассказали агентству РИА "Новости" о выходе фильма про популярного музыканта Виктора Цоя.

"Мне кажется важным выпустить фильм "Цой" именно в августе как дань музыканту спустя 30 лет после аварии", — цитирует пресс-служба автора фильма Алексея Учителя.

Известно, что в сценарии фильма будут показаны вымышленные события, которые произошли летом 1990 года, когда музыкант погиб в ДТП.

Премьера фильма состоится 27 августа в российских кинотеатрах.