Телеведущего Ника Кэннона уволили за антисемитизм

С темнокожим актером и телеведущим Ником Кэнноном перестали работать после того, как он назвал афроамериканцев "настоящими евреями".

Кэннон брал интервью у репера Ричарда Гриффина и высказал спорные суждения.

"Вы не можете быть антисемитами, когда мы семиты. Это право, данное нам при рождении. Мы настоящие евреи", — заявил Кэннон.

Компания ViacomCBS посчитала данное высказывание оскорбительным и перестала сотрудничать с ведущим.