С темнокожим актером и телеведущим Ником Кэнноном перестали работать после того, как он назвал афроамериканцев "настоящими евреями".
Кэннон брал интервью у репера Ричарда Гриффина и высказал спорные суждения.
"Вы не можете быть антисемитами, когда мы семиты. Это право, данное нам при рождении. Мы настоящие евреи", — заявил Кэннон.
Компания ViacomCBS посчитала данное высказывание оскорбительным и перестала сотрудничать с ведущим.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.