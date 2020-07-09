Во время падения женщина серьезно покалечилась.
Певица Наталья Штурм рассказала в Instagram о том, что автор детективов нехорошо себя почувствовала, потому и упала с лестницы. В последнее время Шилову мучают головные боли и бессонница.
По словам Натальи Штурм, в ближайшей больнице, куда отвезли писательницу, ужасные условия.
"Юля тает на глазах, я уже боюсь уезжать, чтобы опять что-нибудь не стряслось. Проклятые мужики, от них 90% зла", — многозначительно написала Наталья.
На Украине разгорается очередной скандал, связанный с внешним управлением страной со стороны США.