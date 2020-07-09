Писательница Юлия Шилова упала с лестницы

Во время падения женщина серьезно покалечилась.

Певица Наталья Штурм рассказала в Instagram о том, что автор детективов нехорошо себя почувствовала, потому и упала с лестницы. В последнее время Шилову мучают головные боли и бессонница.

По словам Натальи Штурм, в ближайшей больнице, куда отвезли писательницу, ужасные условия.