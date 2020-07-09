"Его посадят или убьют". Сбывается пророчество матери Ефремова.

Российская актриса Лия Ахеджакова рассказала о дружбе с матерью Михаила Ефремова.

По словам артистки, мать виновника аварии Алла Покровская незадолго до смерти переживала за судьбу своего сына, словно предсказывала события, которые сейчас происходят.

"Я так нервничаю! Мишу или посадят, или убьют…", — процитировала Ахеджакова слова Аллы Покровской.

Известно, что родная мать Ефремова ушла из жизни в июне 2019 года.