Британцам разрешили провести спортивные мероприятия и съемки кино

Министерство культуры Великобритании дало одобрение на проведение нескольких спортивных мероприятий и съемок кино.

"Министр культуры объявил, что согласовал договоры, которые позволят безопасно пройти этим летом нескольким международным спортивным мероприятиям и съемкам, что обеспечит большую поддержку стране и ее экономике", — говорится в переданном в РИА "Новости" сообщении ведомства.

Уточняется, что иностранных участников мероприятий не будут принуждать к двухнедельной самоизоляции, а мероприятия пройдут с соблюдением всех рекомендаций.