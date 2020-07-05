Министерство культуры Великобритании дало одобрение на проведение нескольких спортивных мероприятий и съемок кино.
"Министр культуры объявил, что согласовал договоры, которые позволят безопасно пройти этим летом нескольким международным спортивным мероприятиям и съемкам, что обеспечит большую поддержку стране и ее экономике", — говорится в переданном в РИА "Новости" сообщении ведомства.
Уточняется, что иностранных участников мероприятий не будут принуждать к двухнедельной самоизоляции, а мероприятия пройдут с соблюдением всех рекомендаций.
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