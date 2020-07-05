Фильм "Далай-лама — ученый" покажут в режиме онлайн.
Фонт "Сохраним Тибет" сообщил агентству РИА "Новости" о том, что шестого июля состоится показ документально фильма "Далай-лама — ученый".
"Вот уже более 30 лет я очень тесно сотрудничаю с западными учеными. Сейчас, когда я думаю о себе, мне порой кажется, что буддийский монах я только наполовину. Наполовину я — ученый", — признается сам Далай-лама XIV Тензин Гьяцо.
В фильме Далай-лама расскажет историю о своем путешествии из буддизма в мир современной науки.
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