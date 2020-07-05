Фильм "Далай-лама — ученый" покажут в режиме онлайн.

Фонт "Сохраним Тибет" сообщил агентству РИА "Новости" о том, что шестого июля состоится показ документально фильма "Далай-лама — ученый".

"Вот уже более 30 лет я очень тесно сотрудничаю с западными учеными. Сейчас, когда я думаю о себе, мне порой кажется, что буддийский монах я только наполовину. Наполовину я — ученый", — признается сам Далай-лама XIV Тензин Гьяцо.