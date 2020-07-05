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Финский актер стал продавцом хачапури

Культура

Популярный актер Вилле Хаапасало после сорвавшихся съемок открыл свою печет хачапури.

Артист отметил, что за последнее время у него сорвались съемки двух полноценных фильмов, нескольких передач, отменились театральные проекты. Хаапасало вспомнил про свой небольшой ресторан и решил поработать в сфере продаж.

"Я заметил, что хачапури в моем ресторане — самое популярное и продаваемое блюдо. Так что я доподлинно знаю, что хачапури финнам нравится — как и во всем мире", — рассказал актер в интервью "Комсомольской правде".

Известно, что актер самостоятельно готовит очень вкусный хачапури. Одно порция в его заведении стоит двенадцать евро.

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