Адвокат Ефремова прокомментировал слухи об эпилепсии

Адвокат Михаила Ефремова рассказал порталу "360" правду о слухах про то, что в суде актер будет ссылаться на эпилепсию.

"Я не знаю, кто писал. Наверное, у него настолько фантазия развита. Если он будет романы писать, я уверен, его книгу будут раскупать", — цитирует его телеканал.

Адвокат также заявил, что стратегию защиты Ефремова он раскрывать не собирается.