Ведущий Иван Ургант ждет свою дочь в гости вместе с темнокожим парнем.
Дочь популярного телеведущего проживает в США вместе со своим возлюбленным. Иван надеется, что в августе авиасообщение с Америкой будет восстановлено и дочь сможет приехать в гости.
Недавно Иван пошутил насчет цвета кожи своего зятя. Он сообщил, что устраивал "кастинг" на роль парня своей дочери.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.