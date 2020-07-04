Урганту не терпится увидеть свою "американскую" дочь

Ведущий Иван Ургант ждет свою дочь в гости вместе с темнокожим парнем.

Дочь популярного телеведущего проживает в США вместе со своим возлюбленным. Иван надеется, что в августе авиасообщение с Америкой будет восстановлено и дочь сможет приехать в гости.

Недавно Иван пошутил насчет цвета кожи своего зятя. Он сообщил, что устраивал "кастинг" на роль парня своей дочери.