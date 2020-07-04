Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Хейтеры высмеяли "женскую" футболку мужа Кристины Орбакайте
Принц Гарри и Меган Маркл до сих пор не могут обосноваться в США
Родные Нурмагомедова предупреждают о COVID-19
В Австралии мужчина стал жертвой акулы
Продавец "рубашки Путина" ответил Дмитрию Пескову
Определен самый полезный витамин для сердца
Зеленский: встреча "нормандской четверки" прошла удачно
Рябков: переговоры об обмене Пола Уилана не ведутся
Блогер Диденко отдыхала в санатории со второсортным актером

Актер Кирилл Емельянов напомнил о себе необычным способом

Культура

Актер Кирилл Емельянов получил дурную славу.

Восемнадцатого марта девушка актера сообщила о том, что Кирилл находится практически без сознания. По приезду правоохранителей и медиков актер поднял на них руку.

Стало известно, что актер переборщил с употреблением спиртного.

Когда пьяного дебошира доставили в отдел полиции, тот уснул на скамейке и обмочился.

Очевидец запечатлел актера в неудобном положении, а его снимок оказался на сайте "Комсомольская правда".

Последние материалы
В Австралии мужчина стал жертвой акулы
Продавец "рубашки Путина" ответил Дмитрию Пескову
Определен самый полезный витамин для сердца
ФАН вынудил Bellingcat признать подготовку нового антироссийского фейка
Зеленский: встреча "нормандской четверки" прошла удачно
Рябков: переговоры об обмене Пола Уилана не ведутся
Блогер Диденко отдыхала в санатории со второсортным актером
В Москве попрощались с Виктором Проскуриным
Киевский суд отменил запрет на въезд в Украину популярного артиста
Подсчитана стоимость отдыха в Крыму этим летом
Популярное
Мир. Новости мира
Россия дала Украине три дня на ответ

На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.

Россия дала Украине три дня на ответ
Соловьев рассказал, какое наказание получит Ефремов
Российский шоу-бизнес
Соловьев рассказал, какое наказание получит Ефремов
Бывший СССР
Игорь Шишкин: русский народ воссоединится на своих территориях
Азия
Китай забрал Гонконг. Что дальше?
Василий Амирджанов Голосование по поправкам коммунисты назвали незаконным Василий Амирджанов Любовь Степушова Индия покупает истребители у России. Будут ли претензии у Китая? Любовь Степушова Усам Оздемиров Какая революция на дворе? Четвертая промышленная... Усам Оздемиров
Комментарии
Игорь Шишкин: русский народ воссоединится на своих территориях
Игорь Шишкин: русский народ воссоединится на своих территориях
Игорь Шишкин: русский народ воссоединится на своих территориях
Россия дала Украине три дня на ответ
Россия дала Украине три дня на ответ
Договор с Японией: что будет с Курилами после принятия поправок?
Игорь Шишкин: русский народ воссоединится на своих территориях
Игорь Шишкин: русский народ воссоединится на своих территориях
Россия дала Украине три дня на ответ
Договор с Японией: что будет с Курилами после принятия поправок?
Договор с Японией: что будет с Курилами после принятия поправок?
Россия дала Украине три дня на ответ
Россия дала Украине три дня на ответ
Игорь Шишкин: русский народ воссоединится на своих территориях
Татьяна Монтян оценила партию Шария на вменяемость для России
Татьяна Монтян оценила партию Шария на вменяемость для России
"Ошибки не было": посол про заявление Белого дома о победе над нацизмом
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Китай забрал Гонконг. Что дальше?
Суздальцев: Лукашенко всего два раза был союзником России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ