Актер Кирилл Емельянов получил дурную славу.
Восемнадцатого марта девушка актера сообщила о том, что Кирилл находится практически без сознания. По приезду правоохранителей и медиков актер поднял на них руку.
Стало известно, что актер переборщил с употреблением спиртного.
Когда пьяного дебошира доставили в отдел полиции, тот уснул на скамейке и обмочился.
Очевидец запечатлел актера в неудобном положении, а его снимок оказался на сайте "Комсомольская правда".
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.