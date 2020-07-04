Актер Кирилл Емельянов напомнил о себе необычным способом

Актер Кирилл Емельянов получил дурную славу.

Восемнадцатого марта девушка актера сообщила о том, что Кирилл находится практически без сознания. По приезду правоохранителей и медиков актер поднял на них руку.

Стало известно, что актер переборщил с употреблением спиртного.

Когда пьяного дебошира доставили в отдел полиции, тот уснул на скамейке и обмочился.

Очевидец запечатлел актера в неудобном положении, а его снимок оказался на сайте "Комсомольская правда".