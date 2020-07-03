Артист Центрального академического театра Российской армии Александр Петров умер в возрасте 98 лет.
"3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни, скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров", — говорится в сообщении на сайте театра.
Известно, что Петров служил в данном театре около семидесяти лет.
Прощание с Александром Петровым запланировано на шестое июля.
Врач-диетолог Алексей Ковальков на своей странице в Instagram перечислил продаваемые в магазинах продукты, которые опасны для здоровья.