Артист Театра Армии Александр Петров скончался на 99-м году жизни

Артист Центрального академического театра Российской армии Александр Петров умер в возрасте 98 лет.

"3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни, скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров", — говорится в сообщении на сайте театра.

Известно, что Петров служил в данном театре около семидесяти лет.

Прощание с Александром Петровым запланировано на шестое июля.