Создатель "Бивиса и Баттхеда" готовится к выпуску новых сезонов

У сериала "Бивис и Баттхед" появятся два новых сезона спустя девять лет после окончания последнего.

THR сообщает о том, что сценарием, продюсированием и озвучкой будет заниматься создатель сериала — Майк Джадж.

Первый сезон сериала вышел в 1993 году, и сразу же нашел своих поклонников. По словам Джаджа, новые серии будут затрагивать такие темы, которые придутся по вкусу даже тем, кто никогда не смотрел первые серии мультфильма.