У сериала "Бивис и Баттхед" появятся два новых сезона спустя девять лет после окончания последнего.
THR сообщает о том, что сценарием, продюсированием и озвучкой будет заниматься создатель сериала — Майк Джадж.
Первый сезон сериала вышел в 1993 году, и сразу же нашел своих поклонников. По словам Джаджа, новые серии будут затрагивать такие темы, которые придутся по вкусу даже тем, кто никогда не смотрел первые серии мультфильма.
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