Марго Робби ударила Леонардо Ди Каприо по лицу из-за роли в фильме

Голливудская актриса Марго Робби вспомнила, как однажды дала пощёчину Леонардо Ди Каприо.

Робби, которая сыграла Наоми Лапалью в фильме "Волк с Уолл-стрит", на пробах сильно по лицу ударила Леонардо Ди Каприо, который уже был утвержден главным актером.

Режиссер Мартин Скорсезе был впечатлен таким поступком и дал шанс актрисе принять участие в съемках фильма.