Голливудская актриса Марго Робби вспомнила, как однажды дала пощёчину Леонардо Ди Каприо.
Робби, которая сыграла Наоми Лапалью в фильме "Волк с Уолл-стрит", на пробах сильно по лицу ударила Леонардо Ди Каприо, который уже был утвержден главным актером.
Режиссер Мартин Скорсезе был впечатлен таким поступком и дал шанс актрисе принять участие в съемках фильма.
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