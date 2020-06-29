Виталий Милонов прокомментировал выход фильма "Шугалей-2"

В Сети анонсирован сиквел отечественного боевика "Шугалей". Создатели киноленты опубликовали мрачный постер второй части фильма. Российский политический деятель Виталий Милонов прокомментировал выход новинки в своем Instagram-аккаунте. Он с нетерпением ожидает премьеры фильма и надеется на возвращение Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Россию.

В основе сюжета реальная история социологов из России, которые отправились в Ливию для научных исследований. Вернуться домой они так и не смогли — террористы похитили россиян и без каких-либо оснований до сих пор удерживают в тюрьме "Митига".

Зимой 2020 года у ливийского посольства в столице России были организованы одиночные пикеты в поддержку удерживаемых соотечественников. В акции принял участие Виталий Милонов.

Комментируя основанный на реальных событиях фильм "Шугалей", политический деятель высоко оценил работу актеров. По его мнению, фильм снимался с той же целью, с которой выходили к посольству участники пикетов — поддержать социологов и привлечь внимание к их проблеме. Успехи в этом направлении уже достигнуты: представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спасение Шугалея и Суэйфана приоритетной задачей во внешней политике России.

Продюсер Сергей Щеглов рассказал, что съемки второй киноленты подходят к завершению, осенью состоится мировая кинопремьера.