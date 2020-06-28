Актриса Мария Иващенко похвасталась фотографиями со своей свадьбы.
Мария Иващенко и Станислав Раскачаев скрепили свои узы с помощью бракосочетания в Хамовническом ЗАГСе в Москве.
Коронавирус позволил актрисе задуматься о серьезности своих намерений. Поклонники поздравляют певицу с вступлением в брак.
"Поздравляю вас, вы не только замечательная пара, а теперь уже и счастливая семья", — пишут поклонники в социальных сетях.
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.