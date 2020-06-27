Виторган: с завтрашнего дня уйду в съемочный запой

Актер Максим Виторган рассказал о запое и плохой спортивной форме.

Мужчина признается, что за время самоизоляции "запустил" свое здоровье. В последнее время артист не может удержаться от крепкого алкоголя вперемешку с кофе и другими напитками.

От вредных привычек Виторган решил избавляться с помощью творчества и диет.