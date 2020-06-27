Актер Максим Виторган рассказал о запое и плохой спортивной форме.
Мужчина признается, что за время самоизоляции "запустил" свое здоровье. В последнее время артист не может удержаться от крепкого алкоголя вперемешку с кофе и другими напитками.
От вредных привычек Виторган решил избавляться с помощью творчества и диет.
"С завтрашнего дня ухожу в съемочный запой на пару месяцев", — пошутил актер.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.