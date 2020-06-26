Поклонника Натальи Рудовой отправили в "психушку"

Актриса Наталья Рудова рассказала о своих назойливых поклонниках.

Героиня сериалов "Татьянин день" и "Универ. Новая общага" два года назад переехала в дорогостоящие апартаменты, где теперь чувствует себя в безопасности от своих поклонников.

Один из фанатов узнал адрес актрисы и каждый день появлялся у ее двери. Избавиться от него получилось только с помощью участкового, который направил преследователя в психиатрическую больницу.