Известная актриса Ирина Акулова живет в нищете

Артистка театра и кино Ирина Акулова призналась в том, что живет в нищете.

Акулова пропала с глаз общества и стала жить затворницей. Журналистам программы "Прямой эфир" удалось побывать в доме актрисы.

Со слов соседей, у актрисы начались проблемы с алкоголем из-за предательства трех ее мужчин. По словам репортеров, женщина живет в старом доме, в одиночестве, сын приезжает редко. В ее доме бардак — на полу валяется мусор, а мебель давно нуждается в замене.